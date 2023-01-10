На Госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

ФОМС запустил на портале Госуслуг новые сервисы для граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба фонда. Теперь они могут воспользоваться опцией, позволяющей выбирать и менять страховую организацию, а также получить данные об оказанных медуслугах и заново встать на учет в системе ОМС.

В заявлении фонда отмечается, что это часть эксперимента по развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех», а также плана по переводу соцуслуг в электронную форму.

Чтобы лично испытать новые возможности, пользователю нужно:

подтвердить свою учетную запись,

дать согласие на получение обновленных данных от ФОМС,

внести актуальную информацию о своих документах.

Новые сервисы призваны обеспечить гражданам более простое и максимально комфортное получение услуг ОМС.

Ранее редакция сообщала, что на портале Госуслуг запустили услугу по оформлению электронного полиса ОМС, благодаря которому россиянам больше не придется брать с собой бумажный или пластиковый документ.

Фото: pexels.com — Karolina Grabowska