На Госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

ФОМС запустил на портале Госуслуг новые сервисы для граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба фонда. Теперь они могут воспользоваться опцией, позволяющей выбирать и менять страховую организацию, а также получить данные об оказанных медуслугах и заново встать на учет в системе ОМС.
В заявлении фонда отмечается, что это часть эксперимента по развитию государственных информационных систем на платформе «ГосТех», а также плана по переводу соцуслуг в электронную форму.
Чтобы лично испытать новые возможности, пользователю нужно:
Новые сервисы призваны обеспечить гражданам более простое и максимально комфортное получение услуг ОМС.
Ранее редакция сообщала, что на портале Госуслуг запустили услугу по оформлению электронного полиса ОМС, благодаря которому россиянам больше не придется брать с собой бумажный или пластиковый документ.
Фото: pexels.com — Karolina Grabowska
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