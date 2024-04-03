Александр Аксененко предложил запретить движение электровелосипедов по тротуарам

В МВД подтвердили необходимость дополнительного правового регулирования эксплуатация внедорожных мотоциклов (питбайки, эндуро и тп). Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что направлял письмо в МВД после получения жалоб жителей на появление внедорожников в пешеходных зонах.

Депутат также рассказал, что в последнее время к нему начали поступать жалоб на электровелосипеды, которые в том числе, используют доставщики еды и курьеры.

— Я и сам иногда пользуюсь услугами курьеров, но и недовольства жителей многоквартирных домов тоже понять могу, — пишет Аксененко. — Электровелосипеды не подпадают под категорию СИМ, но перемещаются по пешеходным зонам со скоростью до 25 км\ч.

Он сообщил, что настаивает на регулировании правил эксплуатации внедорожных мотоциклов и электровелосипедов с учётом позиции МВД. Соответствующее обращение депутат направил в правительства РФ

Напомним. В феврале 2023 года в России вступили в действие требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам, ограничивающие скорость их движения 25 км\ч. В Новосибирске также депутаты настояли на выделении специальных мест парковки самокатов.

Ранее редакция сообщала о том, что в суд поступило дело жителя, обезобразившего лицо мужчины самокатом в Новосибирске.