Не более 5% посевов страхуют аграрии Новосибирской области

В Сибири все регионы относятся к зоне высокого риска для земледелия. Страхование урожая используется во всех 10 регионах округа, но в разном масштабе. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

Он уточнил, что самым развитым регионом Сибири с точки зрения организации агрострахования, сегодня является Омская область. Здесь аграрии заключили в 2023 году договоры страхования около 1 млн га посевов, с охватом 38%.

На втором месте Красноярский край, где размер охвата превысил 21% — застраховано 320 тыс. га.

— На постоянной основе ежегодно страхует более 200 тыс. га Алтайский край (в 2023 г. — 257 тыс. га), однако это составляет около 5% от посевных площадей в регионе. 128 тыс. га было застраховано в Иркутской области (охват 18%), 116 тыс. га – в Новосибирской (5%), — сказал он.

По данным НСА, за 2022-2023 года выплаты по Сибирскому федеральному округу по агрострахованию с господдержкой составили 143 млн рублей. Так, 105 млн рублей выплачено в Омской области, 15 млн – в Кемеровской области, 13 млн – в Алтайском крае, 7 млн – в Иркутской области.

— Единичные выплаты небольшого объема были также перечислены хозяйствам Новосибирской области, республик Тыва и Хакасия, — добавил Корней Биждов.

Крупнейшими регионами, где аграрии получили страховые выплаты, в 2023 году стали Воронежская область, где агробизнес получил более 1 млрд рублей страхового возмещения за гибель сельхозживотных и урожая, Ставропольский край — 916 млн рублей, и Самарская область, где аграрии получили 431 млн рублей, сообщил Корней Биждов на пресс-конференции, посвященной подведению итогов агрострахования в прошлом году.

Всего за последние 3 года (2021-2023 гг.) агростраховщики перечислили аграриям 14,4 млрд рублей страхового возмещения. Это в 3 раза превышает показатель предыдущих трех лет.

Заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова уточнила, что на сегодняшний день в агростраховании работает 11 страховых организаций. Это на три компании меньше, чем годом ранее, и на семь меньше, чем в 2022 году.

Она напомнила, что 2022 год был первым, когда был внедрен новый вид страхования — от чрезвычайных ситуаций, и тогда по нему было застраховано 2,2 млн га. По ее словам, интерес к этому виду агрострахования растет. Если в 2022 году от ЧС было застраховано 2,2 млн га, то в прошлом — 4,3 млн га. При этом растет и количество регионов, которые участвуют в этом виде страхования — в 2022 году их было 38, в 2023 году — 40.

Напомним, в 2023 году в 20 из 30 районах Новосибирской области из-за сложных агрометеорологических явлений был введен режим ЧС. Полностью посевы погибли на территории более 30 тыс. гектаров. По итогам осенней уборочной компании аграрии собрали 2,36 млн тонн зерна, это более чем на 1 млн тонн меньше, чем в 2022 году.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, прогнозируемый размер посевных площадей в регионе на 2024 год составляет 2362 млн га. Это превышает площадь прошлого года. В регионе будет уменьшена площадь зерновых — на 1% по сравнению с 2023 годом. При этом планируется увеличить площади, занятые под технические, и в первую очередь, масличные культуры — +2,4%. Посевы рапса увеличатся до 165 тысяч га (на 50 тысяч больше, чем в 2023 году), на 7,5 тыс. га вырастут посевы подсолнечника. Посевы сои тоже будут увеличены. Они составят 38 тысяч га, что на 14 тысяч га больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала, что аграрии побьют рекорд по посеву рапса, сои и гороха в Новосибирской области.