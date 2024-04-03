Новую лыжную базу за 30 миллионов построят в Новосибирске

На улице Лаврова в Первомайском районе Новосибирска планируется построить новую лыжную базу.
На проект будет выделено 30 миллионов рублей.
Помимо базы, будет создана освещенная лыжная трасса протяженностью 5 километров.
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области, проект уже готов.
— Земельные вопросы решены. И сегодня уже определено финансирование на выполнение этих работ. Думаю, в этом году мы увидим начало строительства лыжной базы, — рассказал Александр Козлов, депутат Законодательного собрания.
По словам депутата, на обновленной лыжной базе будет создана вся инфраструктура для комфортных занятий спортсменов.
Ранее редакция сообщала о том, что новый оздоровительный комплекс с бассейном планируют построить в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: freepic.diller
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