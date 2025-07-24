Александр Аксёненко: Мигранты теперь должны будут платить за нахождение в России

Александр Аксёненко заявил, что иностранные граждане, находящиеся на территории России, будут обязаны вносить плату за пребывание в стране.

Депутат Госдумы, представляющий фракцию «Справедливая Россия – За Правду» сообщил, что совместно с коллегами единогласно поддержал закон, вводящий новые государственные пошлины для мигрантов, а также увеличивающий размер уже существующих. По его мнению, в будущем размер этих платежей следует существенно увеличить.

Согласно новому законодательству, начиная с сентября, мигранты будут обязаны оплачивать постановку на учет по месту пребывания. Первоначальный размер госпошлины составит 500 рублей, однако, за продление срока временного пребывания потребуется заплатить вдвое больше – 1000 рублей.

Кроме того, с 1 сентября оформление или переоформление патента (разрешения на работу) обойдется приезжим в 4200 рублей. За выдачу дубликата патента мигрантам придется заплатить 2100 рублей.

Аксёненко подчеркнул, что необходимо дополнить эти меры предложением фракции о введении обязательного оформления полисов ДМС для мигрантов при въезде в Россию.

Депутат выразил уверенность в том, что «бесплатной» медицины для мигрантов в России быть не должно. Он отметил, что граждане страны оплачивают ОМС своими налогами, а пользоваться этой привилегией имеют возможность все, кто законно или незаконно въезжает в страну, чтобы «бесплатно» рожать и лечиться.

Напомним, что фракция «Справедливая Россия – За Правду» ранее представила в федеральный парламент законопроект, направленный на запрет создания национально-культурных автономий в России гражданами, имеющими национально-государственные образования за пределами страны, а также на исключение из задач таких автономий социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.