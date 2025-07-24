Новосибирский стройкомплекс получил мощное электроснабжение

«Россети Новосибирск» успешно завершили процесс подключения к электросетям промышленного комплекса, специализирующегося на производстве стройматериалов. Энергокомпания обеспечила около 1 МВт мощности для производственной площадки, расположенной на улице Сухарной в Новосибирске. Этот комплекс включает в себя завод по изготовлению бетонных изделий, предприятие по производству композитных панелей, современную линию покраски и участок для обработки композитных материалов.

Для обеспечения стабильного электроснабжения промышленного комплекса специалисты компании проложили более километра кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ и установили два современных интеллектуальных комплекса для коммерческого учета потребляемой электроэнергии. Инвестиции компании в данный проект превысили 20 миллионов рублей.

Реализация проекта по модернизации электросетевой инфраструктуры создала благоприятные условия для запуска ряда производственных линий комплекса, что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест. Увеличение объемов производства строительных материалов положительно отразится на развитии строительной индустрии в регионе.

В портфеле компании, являющейся ключевой территориальной сетевой организацией Новосибирской области, имеется множество масштабных проектов, охватывающих не только промышленный сектор, но и науку, здравоохранение, культуру и строительную отрасль. Ежегодно компания получает более 6 000 заявок на подключение новых объектов к электросетям.