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Двое подростков погибли в лобовом столкновении машин под Новосибирском

  • 24/07/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Два подростка погибли в ДТП, выехав на встречную полосу, под Новосибирском
Троих пострадавших доставили больницу

В Сузунском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое подростков. Трагедия произошла на 14 километре дороги «Бобровка-Шайдурово-Чингис».

— 15-летний подросток, управляя автомобилем «Понтиак», выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Мазда», двигающемся во встречном направлении, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

В результате аварии несовершеннолетний водитель «Понтиак» погиб на месте, а его 17-летний пассажир скончался в машине скорой помощи. Еще двое юных пассажиров и водитель Mazda получили травмы, их доставили в больницу

Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры.

В Минздраве корреспонденту Infopro54 сообщили, что состояние троих пострадавших остается стабильно тяжелым. Сейчас они находятся в Сузунской центральной районной больнице.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав рассказал о состоянии ребенка, выжившего после ДТП под Новосибирском. В аварии погибли семь человек.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : смертельное ДТП подростки


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