Александр Бастрыкин предложил ввести налог на трудовых мигрантов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил в интервью «Интерфаксу» о необходимости ввести весомый налог на использование трудовых мигрантов.

По его словам, такая мера нужна для того, чтобы снизить социальную напряженность и мотивировать работодателей нанимать российских граждан.

Бастрыкин считает целесообразным разработать дорожную карту, которая включала бы в себя механизм экономической мотивации предпринимателей, достойный уровень социально-трудовых гарантий для россиян и внедрение вахтового метода. Тогда, по его мнению, российские трудовые ресурсы могли бы переезжать в разные регионы в зависимости от потребностей в рабочей силе.

Председатель СКР напомнил о своей инициативе по усилению контроля за миграционными процессами, предусматривающей обязательную геномную регистрацию (ДНК-тестирование) всех иностранцев, приезжающих в страну. Эти данные могли бы быть в едином документе, удостоверяющем личность приезжего, с электронным носителем информации.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы.

Фото с сайта Кремля