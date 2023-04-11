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СГК вложит в ремонт теплокамер в Новосибирске 105 млн рублей

  • 11/04/2023, 17:48
Автор:
ремонт теплосетей
Завершить работы энергокомпания планирует до сентября.

СГК в Новосибирске начинает программу капитального ремонта 24 тепловых камер.  Внутри каждой пройдет масштабная замена оборудования, чтобы предотвратить массовые отключения. 10 проектов потребуют непродолжительного сужения или перекрытия автодорог. В программу ремонта включены объекты в критичном состоянии. Это теплокамеры, построенные вместе теплосетями в промежутке с 1960-х до 1980-х годы. Но есть и более старые: например, теплокамера №216 на перекрестке улиц Костычева и Степная работает с 1953 года. Объем вложений в капремонт составит 105 млн рублей.

— Капремонт тепловых камер в комплексе с модернизацией трубопроводов позволит нам сдержать дальнейшее увеличение повреждаемости коммуникаций. Работы будем проводить своими силами, подрядчиков задействуем только на благоустройстве. Отключения ресурса в связи с работами неизбежны, но они будут непродолжительными — в течение одного дня для врезки арматуры или включения резервной схемы, — рассказал заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Моисеев.

Более существенное влияние капремонт окажет на дорожное движение. Сужения или перекрытия автодорог будут над десятью теплокамерами: Ватутина, 49. Связистов, 1. Бурденко, 31. Комсомольская, 31а. Костычева, 11а. Кропоткина, 263. Б. Богаткова, 221. Кошурникова, 24/1. Ключ-Камышенское, 26/2. Советская, 97.

Ремонт теплотрасс в Новосибирске в 2023 году

Объем ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2023 году в деньгах вырастет в 2 раза, а в объемах — на 70%

Бригады ремонтного цеха СГК рассчитывают выполнить ремонты на каждом объекте в среднем за 18 дней. В целом работы продлятся до сентября. Всего в Новосибирске — 13 914 тепловых камер, средний показатель их износа составляет 68%.

Независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров отметил, что оценить достаточность объема ремонтных работ на теплокамерах сложно, кроме того, по его мнению,  основная проблема не в камерах, а в трубах. На этот год в ремонтную программу СГК заложена перекладка около 20 км теплосетей, чтобы нормализовать ситуацию с состоянием теплового хозяйства города нужно перекладывать в сезон минимум 24-25 км.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Сергей Бухаров СГК Роман Моисеев ремонт теплосетей


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