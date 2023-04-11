Новосибирская область заняла пятое место в России по количеству выведенных на рынок в марте новостроек

На рынок Новосибирской области в марте 2023 года выведено 19 многоквартирных домов, что в 6,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в исследовании по динамике вывода новых проектов в регионе, опубликованном Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). В регионе восемь застройщиков вывели на рынок новостроект Новосибирска 1,99 тыс. квартир общей площадью 100 тыс. кв метров.

Таким образом, Новосибирская область заняла пятое место по количеству объектов, выведенных на рынок и десятое — по площади новых объектов. Отмечается, что на регион пришлось 2, 9% всего жилья, выведенного на рынок страны в марте в РФ.

Согласно исследованию, за три месяца 2023 года на рынке Новосибирской области появилось 90 объектов, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Это 9, 7 тыс. квартир площадью 467 тысяч кв. метров. В среднем с начала 2023 года на рынок новостроек Новосибирска ежедневно выводилось 107 квартир, что на 8% больше, чем в 2022 году. При этом, площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом прошлого года увеличилась на 219%.

— При сохранении таких же темпов всего за год на рынок Новосибирской области будет выведено 39,1 тыс. квартир, — прогнозируют эксперты ЕРЗ.

По данным портала ЕРЗ, по сравнению с мартом 2022 года количество новых объектов в Новосибирской области увеличилось на 533%. По сравнению с февралем 2023 года количество выведенных на рынок объектов снизилось на 46%.

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