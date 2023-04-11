В Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы

Письмо с предложением ввести административную ответственность за доносы в госорганы депутат Евгений Марков направил генпрокурору Игорю Краснову, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По его словам, очень часто под видом заботы об общественном благе граждане жалуются в ведомства для того, чтобы с помощью властной компетенции госорганов навредить другим людям. Помимо того, что такие обращения вынуждают ведомства нерационально тратить силы на проверки, страдает и деловая репутация гражданина, на которого пожаловались, подчеркнул депутат.

Марков также отметил, что на сегодняшний день суд применяет к таким «доносчикам» меры в рамках дел о защите чести и достоинства, но на практике пострадавшему лицу практически нереально доказать наличие злоупотребления правом на обращение.

Парламентарий сообщил, что разрабатывает законопроект с поправками в КоАП РФ об установлении административной ответственности за злоупотребление правом на обращение с заявлением в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Ранее редакция сообщала, что депутаты призвали смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль.

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