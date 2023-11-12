Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с избиением девочки в школе в Татарске

Руководитель следственного управления по Новосибирской области Евгений Долгалев представит доклад председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину о ходе проверки по факту избиения 11-летней девочки в одной из школ города Татарска. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Напомним, накануне в СМИ появилось сообщение о том, что в одной из школ города Татарска 11-летнюю девочку ударил ногой по голове 13-летний подросток.

Известно, что ребенок находится в хирургическом отделении с диагнозом черепно-мозговая травма головы, сотрясение мозга, вывих нижней челюсти.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области организовал доследственную проверку по статье «Халатность».

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин затребовал доклад о детском саде, где воспитатель избивал детей.