В Новосибирске ребенок провалился в открытый канализационный люк

В Новосибирске семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк. Инцидент произошел на ул. Лобова, 9. Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку, сообщили в ведомстве.

— 11 ноября 2023 года в Октябрьском районе города Новосибирска в открытый канализационный люк, запорошенный снегом, упала несовершеннолетняя девочка, которая шла вдоль тротуара, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ребенок смог самостоятельно выбраться из колодца и дойти до дома.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на наличие признаков ненадлежащего оказания услуг. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это уже не первый случай падения новосибирцев в открытые колодцы. В октябре новосибирец провалился в открытой колодец с водой на ул. Волховской. Он не смог самостоятельно выбраться. Спасателей вызвал прохожий, который услышал крики о помощи. Колодец огородили сигнальной лентой и заблокировали подручными предметами только после инцидента.

Ранее редакция сообщала, что школьник в Бердске сломал позвоночник после падения в канализационный колодец. Он был закрыт крышкой, н которая была плохо закреплена.