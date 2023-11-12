На улице Ленина установят подвесной потолок и фотозоны

В связи с подготовкой к Новому году и проведением праздничных мероприятий временно прекращается движение транспорта на отрезке ул. Ленина, сообщил пресс-центр мэрии.

С 17 ноября для транспорта будет перекрыт участок дороги от площади Ленина до ул. Советской.

Со следующей недели пешеходную часть улицы уже начнут украшать. Здесь планируют установить подвесной потолок из гирлянд, елки и фотозоны. Для оформления дизайнеры и архитекторы будут использовать прошлогодние украшения. Полностью оформить улицу к Новому году в муниципалитете обещают к первой декаде декабря.

В дни празднования Нового года на площади Ленина проведут парад игрушек. Состоится и фестиваль снежных баб – на этот раз в парке «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что пешеходная улица Ленина не приведет к увеличению пробок в центре Новосибирска.