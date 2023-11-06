Бастрыкин затребовал доклад о детском саде, где воспитатель избивал детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о проверке детского сада после обращения родителей.
Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в одном из детских садов Новосибирска воспитатель применяла угрозы и насилие к дошколятам, которые не умели правильно держать столовые приборы и проводить гигиенические процедуры. Родители коллективно обратились в СМИ, заявив, что их дети стали бояться посещать дошкольное учреждение.
Следственным комитетом организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.
Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании ребенка в секции по боксу в Новосибирске.
Фото: freepik.com, freepik
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