Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на дочь участника СВО в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения в Новосибирске на 17- летнюю дочь участника специальной военной операции.

— Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в г. Новосибирске, — сообщает Информационный центр СК.

В ведомстве рассказали, что участник СВО обратился к председателю СК через Информационный центр. Он сообщил, что в мае на его дочь напал одноклассник. Подросток применил к ней физическую силу и угрожал физической расправой. Девочке потребовалась медицинская помощь, она до сих пор находится в стрессовом состоянии.

—Заявитель в настоящее время принимает участие в боевых действиях, самостоятельно защитить дочь не может и просит привлечь подростка к ответственности, — уточнили в ведомстве.

В СУ СК России по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Глава регионального ведомства Евгений Долгалев представит доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее редакция сообщала, что глава СК взял на контроль вымогательство у младшеклассников в Новосибирской области. Такие инциденты происходят уже давно, однако меры не принимаются.