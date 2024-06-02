Рассрочка на маркетплейсах может испортить кредитную историю новосибирцам

Рассрочка, которую предлагают магазины и маркетплейсы, может негативно сказаться на кредитной истории жителей Новосибирской области. Она является завуалированным потребкредитом.

— В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Это может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем, — предупредил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в интервью агентству «Прайм».

Он сообщил, что рассрочка, как правило, предполагает скрытые проценты и страховку. Также иногда могут предполагаться особые условия в виде обязательного наличия бонусной карты продавца.

Напомним, депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, которым предусмотрено снижение максимального значения полной стоимости потребительского кредита до 100% годовых вместо 292%. Документ размещен на сайте Госдумы. Инициаторы законопроекта считают, что это позволит снизить кредитную задолженность населения перед банками и микрофинансовыми организациями, а также улучшить благосостояние населения Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что седьмое место по среднему размеру займа в микрофинансовых организациях заняла Новосибирская область. Структура спроса на микрофинансовые продукты смещается в сторону более крупных займов.