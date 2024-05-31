Глава СК взял на контроль вымогательство у младшеклассников в Новосибирской области

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался вымогательством у младшеклассников в поселке Горном Новосибирской области.

– В социальных сетях сообщается, что в поселке Горном компания подростков вымогает деньги у учеников младших классов, – отмечается в сообщении Информационного центра СК России.

По сообщению ведомства, такие инциденты происходят уже давно, однако меры не принимаются. Сейчас региональное СК проводит процессуальную проверку.

Глава СК по Новосибирской области Евгений Долгаев представит доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах Бастрыкину.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин заинтересовался сиротой, которому не выдали квартиру в Новосибирской области.