«Зелёный» стандарт для ИЖС начнет действовать с 1 августа в Новосибирской области

Росстандарт утвердил национальный стандарт «зелёного» индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС). Он разработан ДОМ.РФ совместно с Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) по дорожной карте Минстроя России.

ГОСТ Р начнёт действовать с 1 августа 2024 года, но применять его застройщики могут уже сейчас.

Стандарт включает 45 критериев, которые объединены в восемь категорий:

архитектура;

экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура;

организация и управление строительством;

комфорт и качество внутренней среды;

энергоэффективность и атмосфера;

инженерное обеспечение здания;

материалы и ресурсоэффективность;

отходы производства и потребления.

Объектам ИЖС будет присваиваться оценка. Для получения «Бронзы» необходимо выполнить базовые критерии (применение энергоэффективных объёмно-планировочных решений, ответственное строительство, комфортные условия для жизни в доме, улучшенное потребление энергетических ресурсов и контролируемое потребление тепловой энергии, акустический комфорт). «Серебро» будет присуждаться проекту, который набрал от 54 до 62 баллов, «Золото» — от 63 до 90 баллов.

— Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию. Также он даст новый импульс для развития транспортной и социальной инфраструктуры, простимулирует реализацию мероприятий по современному благоустройству, — считает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, по итогам первого квартала 2024 года Новосибирская область улучшила свои позиции по ИЖС и поднялась с 19 строчки рейтинга по объему жилищного строительства на 16. За три месяца в регионе было построено 325,4 тыс кв. метров ИЖС (за аналогичный период 2023 года — 119,2 тыс кв. метров). Рост доли ИЖС в 1 квартале 2024 года в общем объеме строительства составил 36,5% (+6,7%). Новосибирская область на шестом месте по площади малоэтажной жилой застройки среди 17 агломераций.

Частные дома в Новосибирске за апрель-май потеряли в цене порядка 500 тысяч рублей (7%). Если в апреле средневзвешенная цена за объект составляла порядка 7,4 млн рублей, то в мае она снизилась до 6,9 млн рублей. По мнению экспертов витрины недвижимости Restate, такая ситуация не типична перед началом летнего сезона.

Ранее редакция сообщала, что эксперты прогнозируют рост цен на дома в Новосибирской области. Новосибирская область находится на шестом месте среди 17 крупнейших агломераций по площади ареалов малоэтажной жилой застройки —11,3 га (12,6 млн кв. метров жилья).