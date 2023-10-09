Где взять деньги и куда их вкладывать обсудили новосибирские предприниматели

Эксперты форума Pride INVEST Forum & Otelit обсудили перспективы и риски инвестиций в такие сферы, как: недвижимость, криптовалюта, фондовый рынок, банки и готовый бизнес, а также куда инвестировать в 2024 году, где найти качественное партнерство и как привлечь инвестиции.

Хэдлайнер форума, основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель «Российского совета торговых центров», сопредседатель НРО «Деловая Россия». Евгений Бурденюк рассказал об инвестициях в коммерческую недвижимость, о том, как выстраивать взаимодействие с партнерами и арендаторами.

— Мы наблюдаем, что интерес к недвижимости растет, так как спрос превышает предложение. По моим наблюдениям, после очередного повышения ключевой ставки намного меньше предпринимателей положили деньги на депозиты, так как изучают другие инструменты вложения средств, — констатировал Бурденюк.

При этом он отмечает, что срок окупаемости инвестиций в недвижимость от арендного дохода вырос с 7-8 лет до 10-12 лет. В Москве он доходит до 15 лет. При этом на рынке все еще можно найти бизнес с окупаемостью 5-8 лет.

— Интерес к рынку недвижимости может подогреть проектное финансирование в коммерческую недвижимость, — прогнозирует Евгений Бурденюк.

Новосибирский предприниматель, франчайзинговый партнер Илья Мангазеев проанализировал принципы взаимодействия инвесторов и предпринимателей, которые ищут ресурсы для развития бизнеса.

— Бизнес невозможно масштабировать без привлечения дополнительного капитала, но вы должны четко понимать зачем привлекаете инвестиции, — предупредил Мангазеев предпринимателей.

В ходе форума также прошел нетворкинг с инвесторами и предпринимателями. Кроме того, предприниматели и стартаперы презентовали свои проекты и получили обратную связь от экспертов форума: действующих инвесторов и крупных предпринимателей.

— Считаю, что форум удался. Задача была собрать на одной площадке всех людей, интересующихся темой инвестиций. В онлайне превалирует позиция фондового рынка, а реальная встреча показала, что инструментов, интересных для бизнеса, гораздо больше. Дальше есть идея собрать людей и сделать что-то по интересам, разделяя на блоки, —рассказал Евгений Бурденюк.

В планах организаторов проводить форумы такого формата в разных городах России. Ближайший пройдет в Москве, в ноябре.

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