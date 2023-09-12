Бастрыкин взял на контроль факт травмирования девочки в веревочном парке в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетней на территории веревочного парка «Березовая роща» в Новосибирске. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

— Руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву поручено доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, о принятом по ее итогам решении, а также установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, и мерах к их устранению. — говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о том, что на территории веревочного парка «Березовая роща» 14-летняя девочка при спуске с высоты упала на землю и получила перелом бедра появилось в соцсети 8 сентября. СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверит управляющую компанию после сообщений о травме на детской площадке.