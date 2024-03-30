Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти 12-летней девочки в Новосибирской области

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального СУ СК России Евгения Долгалева повторный доклад по делу о смерти 12-летней девочки в больнице в Купино.
Как сообщили в Информационном центре, к Александру Бастрыкину обратилась мама девочки. Она не согласна с результатами судебных экспертиз.
— Заявительница полагает, что смерть ребенка наступила в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи и ставит под сомнение заключения проведенных судебных экспертиз, — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2022 года после прививки у 12-летней девочки резко поднялась температура и заболела голова. Ее родители вызвали скорую, школьницу госпитализировали в Центральную районную больницу Купино. Спустя несколько часов ребенок впал в кому, а через 10 дней девочка скончалась в реанимации.
СК РФ возбудило дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Для установления причины смерти была назначена экспертиза в московском экспертном учреждении. Дело закрывалось несколько раз, так как нарушений со стороны врачей, приведших к смерти девочки, специалисты не обнаружили.
Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок с ангиной умер в автомобиле скорой помощи. На фельдшеров возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Фото пресс-службы СК России
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