В Новосибирской области подорожали яйца и говядина

По данным Новосибирскстата, за неделю с 18 по 25 марта средняя цена за килограмм говядины увеличилась с 535,47 руб до 543,86 руб. Для сравнения, в начале 2024 года килограмм говядины стоил 512,32 рубля.

Дороже стали и сосиски. Если 18 марта за них просили 461,45 руб., то 25 марта средняя стоимость килограмма сосисок составила 467,44 руб.

На 8 рублей увеличилась

Стоимость твердых сыров увеличилась на 8 рублей (до 774,95 руб. за килограмм), помидор — на 2 рубля (до 291,75 руб.). Также на 2 рубля стали дороже куриные яйца: на начало недели десяток яиц стоил 124,64 руб., к концу — 126,89 руб. В начале года цена за десяток яиц составляла 142,8 рубля.

Некоторые продукты питания, напротив, стали дешевле. Так, колбаса полукопченая и варено-копченая подешевела на 20 рублей. На 25 марта средняя цена за килограмм составила 579,51 руб.

Цены на огурцы тоже снизились — до 190,93 руб за килограмм (-5 рублей). Отмечается, что огурцы дешевеют в начала года. 9 марта за них просили 234,75 руб за кг.

Ранее редакция сообщала, что на 9,6% выросли цены на услуги в Новосибирской области.