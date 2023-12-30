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Трехлетний ребенок с ангиной умер в автомобиле скорой помощи

  • 30/12/2023, 16:20
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Трехлетний ребенок с ангиной умер в автомобиле скорой помощи
На фельдшеров возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия накануне праздников произошла в Красноярске. Трехлетний мальчик захлебнулся рвотой в автомобиле неотложки во время транспортировки в больницу.

― Еще в конце ноября ребенок сильно заболел, приехавшие на вызов медики поставили ему диагноз «ОРВИ средней степени тяжести» и оставили лечиться дома. Но малышу стало хуже и его госпитализировали в инфекционное детское отделение. Уже там ему поставили новый диагноз ― острый тонзиллит и фарингит. Маме предложили два варианта: остаться с ребенком в больнице или выздоравливать дома. Женщин написала отказ и покинула стены медицинского учреждения. Вечером мальчику снова понадобилась скорая помощь, ― сообщает Телеграм-канал Baza.

Фельдшеры приняли решение везти ребенка в больницу № 20. По дороге малыш потерял сознание, его попытались привести в чувства, но реанимационные мероприятия не помогли. Мальчик скончался.

Позже экспертиза определила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. Малыш попросту захлебнулся рвотой.

Сейчас на сотрудников скорой помощи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее редакция рассказывала, как родители годовалой девочки 6 часов ждали неотложку в Новосибирске.

Фото: flickr.com — 

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Красноярск

Теги : смерть ребенка Скорая помощь ангина


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