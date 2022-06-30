Александр Бочарников стал руководителем «Гоголь-Центра»

Как оказалось, информация о том, что театр им. Гоголя в Москве, он же — «Гоголь-центр», прекращает работу, не соответствует действительности. В учреждении лишь сменилось руководство, пояснили в пресс-службе столичного департамента культуры. Директором театра «Гоголь-центр» стал Александр Бочарников, ранее возглавлявший Новосибирскую государственную филармонию.

В «Гоголь-центре» также появился новый художественный руководитель – Антон Яковлев. Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников.

— Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений, — уточнили в пресс-службе департамента.

Александр Бочарников вступил в должность генерального директора Новосибирской государственной филармонии в августе 2020 года. До назначения на пост руководителя учреждения Бочарников занимал позицию заместителя директора по работе со зрителями Московского академического театра сатиры. Также он работал главным администратором оркестра ГТРК Новосибирск, главным администратором и заместителем директора по развитию в новосибирском театре «Глобус».