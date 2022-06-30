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Малый бизнес «ловит волну» на дефиците импортных комплектующих и запчастей

  • 30/06/2022, 13:05
Автор:
новости Новосибирска
У кооперации производственных «малышей» и предприятий ОПК появляется все больше плюсов.

— Сейчас на рынке есть очень конкретный запрос на критически важные комплектующие, которых в стране либо нет, либо они находятся в ограниченном количестве. Государство и промышленность настроены на то, чтобы вместе с научными организациями в кратчайшие сроки найти им замену: изготовить конструкторскую документацию, опытные образцы, а затем запустить изготовление критически важных комплектующих в серию, — сообщил в ходе пресс-тура в СибНИА им. Чаплыгина министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

По его словам, сегодня на СибНИА им. Чаплыгина фактически создан инжиниринговый центр, способный выполнять эти задачи, в том числе за счет уникального опыта взаимодействия производственных компаний малого бизнеса и научной площадки. А также за счет реализации проекта «Развитие», разработанного региональным отделением «ОПОРА РОССИИ».

новости Новосибирска

За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

Глава реготделения Игорь Салов подтвердил интерес к критически важным комплектующим покупателей и предпринимателей, готовых их производить.

— У нас много импортной техники, которая амортизируется, для которой необходимы запчасти. Здесь мы видим спрос, он будет только расти, и решить этот вопрос вполне реально за счет кооперационной программы «Развитие», — говорит он.

Он отметил, что только ресурсами «ОПОРЫ РОССИИ», без госфинансирования, в 2021 году удалось обеспечить загруженность станков предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирска — партнеров проекта — до 35%. По итогам 5 месяцев 2022 года на одном из предприятий (СибНИА им Чаплыгина) загрузка перевалила за 70% только за счет сотрудничества с малым производственным бизнесом.

Директор СибНИА им Чаплыгина отметил, что в последние 4-5 лет институт активно сотрудничает с компаниями МСП в рамках 44-ФЗ.

— Вначале мы были вынуждены работать с такими компаниями. Мы привлекли людей, обучили их, они освоили новые технологии и построили нам 3-4 опытных летательных аппарата. Все закончилось тем, что сегодня эти люди работают в своем отдельном предприятии, реализуют проект по созданию самолета по заказу Монгольской республики — «Легенда 570». Это модификация самолета Ан-2 с канадскими двигателями, — сообщил Барсук.

Он отметил, что самолет построен полтора года назад и сейчас летает, сертифицируется, а компания живет своей жизнью.

КБ займется новой авиационной техникой

Еще один пример связан с разработкой цельнокомпозитных самолетов. К этому проекту СибНИА привлек около 120 сотрудников малых предприятий. Сегодня они создают летательные аппараты отдельно от института.

— Для меня стало очевидно, что нам не нужно лезть в серийное производство. В нынешних условиях нам нужно набирать людей, готовить их и отпускать в свободное плавание. На мой взгляд, смысл проекта для предпринимателей — не только научиться выпускать запчасти, но и стать создателями конечного высокотехнологичного продукта, — рассуждает Барсук. — Ученые осваивают технологии, вычисляют наиболее оптимальные выкладки, а дальше к работе приступают предприниматели. Для нас это удобно, так как мы занимаемся наукой и не занимаемся «серией». Для предпринимателей тоже удобно, так как у них есть возможность развиваться. Кроме того, им проще привлекать кредитные ресурсы. Используя нашу базу оборудования и КБ, они минимизируют свои накладные расходы. В результате маленькие самолеты у них получаются намного дешевле, с точки зрения структуры цены, чем большие тяжелые самолеты, которые выпускаются на крупных заводах с большим количеством накладных.

При этом директор СибНИА подчеркнул, что к такому сотрудничеству с МСП сразу нужно относиться как к долгосрочному проекту — на 10-15 лет.

— Надеюсь, что Владимир Евгеньевич, как руководитель предприятия, подскажет своим коллегам, что не нужно боятся такого рода опыта, что нужно взаимодействовать с малым производственным бизнесом, что из этого могут извлечь пользу все участники процесса. Мы будем этот опыт позиционировать и продвигать на другие производственные площадки, — сообщал Андрей Гончаров.

Пока в проекте участвуют три новосибирских предприятия ОПК: НЗИВ, НИИ электронных приборов и СибНИА им. Чаплыгина.

Куратор проекта «Развитие», руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина пояснила, что после Питерского международного экономического форума, где она рассказывала о первых итогах реализации проекта, им заинтересовались несколько регионов России. Сейчас идет работа с командами из Нижнего Новгорода, Удмуртии, Приморского края. Впрочем, Игорь Салов добавил, что в идеале кооперация —временная мера. Производственные предприятия МСП должны получить возможности для полноценного самостоятельного развития.

 

Ранее редакция рассказывала, что резидент Академпарка участвует в разработке самолета МС-21. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство импортозамещение бизнес


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