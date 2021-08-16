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Банк «Открытие» нарастил выдачу кредитных карт более чем в полтора раза

  • 16/08/2021, 11:16
Банк «Открытие» по итогам первого полугодия увеличил выдачу кредитных карт розничным клиентам на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Новости компанийНаибольший прирост (более 100%) был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка (в том числе виртуальные карты). Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам. Это стало возможным благодаря новому процессу оформления кредитной карты, который занимает всего 3 минуты.

Средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.

«Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом, который позволяет не только удобно и безопасно оплачивать ежедневные покупки, но и получать кешбэк или экономить на процентах, используя льготный период. Мы рады видеть, что благодаря кешбэку 2% за все, льготному периоду до 120 дней и возможности бесплатно снимать наличные где угодно всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие», — отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам банка «Открытие».

На сегодняшний день линейка кредитных карт банка «Открытие» представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт. Со всеми преимуществами кредитных карт банка «Открытие»(ПАО) можно познакомиться на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы кэшбэк кредиты банки Банк Открытие


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