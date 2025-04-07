Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

39-летний российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг вершины снайперского искусства в истории Национальной хоккейной лиги. Восьмой номер «Кэпиталз» стал самым результативным игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу в карьере. Это позволило ему побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном сезоне НХЛ за всю карьеру, который составлял 894 гола.

Даже матч между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз» был приостановлен, чтобы провести торжественную церемонию в честь Овечкина.

Чтобы побить рекорд Гретцки, Овечкину понадобилось провести 1487 матчей, столько же, сколько и Гретцки. Однако россиянин повторил рекорд канадца, сыграв на один матч меньше. Овечкин установил новый рекорд за 20 лет своей карьеры в НХЛ, в то время как Гретцки забросил свою 802-ю шайбу 23 марта 1994 года, спустя 15 лет после своего дебюта в лиге.

Александр Овечкин — прославленный российский хоккеист, трижды становившийся чемпионом мира, а также чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». В качестве игрока «Вашингтон Кэпиталз» он завоевал Кубок Стэнли.

Свою профессиональную карьеру он начал в 16 лет в московском «Динамо». На драфте 2004 года был выбран под общим первым номером клубом «Вашингтон». В этой команде он провёл 19 сезонов, а в 2010 году стал капитаном.

Он дебютировал в составе сборной России в возрасте 17 лет, став самым молодым игроком в её истории. За свою карьеру он принял участие в 13 чемпионатах мира, став трёхкратным чемпионом (2008, 2012, 2014). Также он выступал на трёх Олимпийских играх: в 2006, 2010 и 2014 годах.

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