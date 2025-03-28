ХК «Сибирь» потерпел поражение в первом матче плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» с треском провалила свой дебют в Кубке Гагарина-2025. Поздно вечером 28 марта команда разгромно проиграла в Уфе местному «Салавату Юлаеву». Вратарь «злых снеговиков» пропустил семь безответных шайб.

Интересно, что матч, который проходил в столице Башкортостана, начался с преимущества гостей. В начале второго периода команда из Сибири активно прессинговала и много времени проводила в зоне «Салавата».

Однако вскоре «Сибирь» начала показывать плохую игру. У нашей команды было много удалений, например, капитан Сергей Широков получил десять минут штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение.

В итоге «Салават Юлаев» одержал победу со счётом 7:0. В составе команды отличились Алексей Василевский, Артём Горшков, Александр Хмелевский (дубль), Шелдон Ремпал, Нэйтанн Тодд и Артём Набиев.

Стоит отметить, что после того, как счёт стал 4:0, тренерский штаб новосибирской команды во главе с Вадимом Епанчинцевым принял решение заменить Дениса Костина на Антона Красоткина.

— Все прекрасно видели, что во втором периоде дали «глоток воздуха» сопернику. Столько наудалялись, сколько не было в последних играх. Три на пять и четыре на пять — в этих моментах с таким большинством соперника не имеем права получать удаления, всё по делу. Я думаю, что в первом периоде и при игре в равных составах, при счёте 0:1 мы могли вернуться в игру, зацепиться за голик, — поделился Вадим Епанчинцев на послематчевой пресс-конференции.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» уступил в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Новосибирцы проиграли со счетом 2:3.