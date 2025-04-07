В Новосибирской области топит дачные участки

Тем не менее, в Краснозёрском и Купинском районах уже действует режим повышенной готовности.
— На прошлой неделе на территории 7 населенных пунктов и одного садового общества Татарского муниципального округа, Барабинского, Купинского, Чановского, Чистоозерного районов наблюдались подтопления 7 дачных и 10 приусадебных участков. Оказана адресная помощь, — отметил Назаров.
Министерство продолжает следить за ситуацией, связанной с подтоплением низководного моста в Кочковском районе и участка дороги регионального значения в Коченевском районе.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что необходимо усилить профилактическую работу в дополнение к уже предпринимаемым мерам.
— В первую очередь, обращаюсь к главам муниципалитетов: судя по прогнозу, паводок в этом году мы должны пройти относительно спокойно, но остаются достаточно высокие сезонные риски на водоемах. Необходимо активизировать профилактическую работу: рейды, ограждения, перекрытия водоемов, инструктажи в школах, предупреждения родителей и детей, — отметил глава региона.
Ранее редакция сообщала о том, что дачи в Первомайском районе Новосибирска снова уходят под воду. Минувшей осенью в СНТ пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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