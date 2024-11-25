Александр Савельев: интерес покупателя жилья сместился в сторону комфорт-класса

Растущая ключевая ставка и отмена безадресной льготной ипотеки вынуждают потенциальных покупателей пересмотреть приоритеты при выборе жилья, а девелоперов — искать компромиссы между желаниями и возможностями клиентов. Об основных трендах в сегменте жилищного строительства и о новом портрете клиента рассказал Александр Савельев — генеральный директор федеральной девелоперской компании VIRA.
Жилый комплексы бизнес-класса обладают характеристиками, которые хотел бы видеть в своём новом жилом пространстве каждый, однако такие квартиры для многих, с учетом текущей ситуации на рынке, становятся недоступными. Спрос на бизнес-класс снижается. Потенциальные покупатели всё больше обращают внимание на «комфорт», но остаются столь же требовательны. Поэтому застройщики подстраиваются под потребности покупателей и меняют характеристики комфорт-класса, дополняя и совершенствуя стандарты. Теперь к ним, помимо высокого качества строительства, можно отнести такие пункты, как:
Все эти характеристики становятся обязательными для жилья класса «комфорт» и «комфорт-плюс». Мы не можем не подстраиваться под новые тренды в запросах потребителя. Ранее эти атрибуты были обязательны для жилья бизнес-класса, а сейчас они уже являются стандартным наполнением, «гигиеническим» минимумом и в комфорт-классе, так как отвечают запросам потребителя.
Портрет потребителя меняется. Мы наблюдаем эти изменения с 1 июля — с момента отмены безадресной льготной ипотеки. Люди, которые раньше рассматривали для покупки «бизнес» и «комфорт-плюс» сегменты, сейчас чаще интересуются классом пониже, либо рассматривают жилье в этих сегментах, но меньшей планировки.
Конечно, на это повлияла экономическая ситуация, но, в то же время она также привела к росту спроса на двух- и трёхкомнатные квартиры: программа льготной семейной ипотеки всё ещё работает и очень востребована. Кроме того, аналитика показывает, что люди предпочитают всё больше инвестировать в комфортный образ жизни «здесь и сейчас», не откладывая принятие решений, и не накапливая денежные средства на счетах. Впрочем, мы видим и рост количества квартир, которые клиенты рассматривают на перспективу, но он не так ярко выражен.
Конечно, для многих потенциальных покупателей в числе приоритетных вопросов — размер ипотечных выплат. Он становится важнее характеристик жилья, какими бы привлекательными они ни были. Девелоперы идут навстречу и предоставляют скидки, а также ипотечные продукты от застройщика. Кроме того, такие способы покупки, как семейная ипотека, маткапитал и обмен старой квартиры на новую, можно комбинировать, объединять.
Фото предоставлено компанией ООО СЗ «Вира Инвест», из личных архивов спикера
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