Александр Савельев: интерес покупателя жилья сместился в сторону комфорт-класса

Растущая ключевая ставка и отмена безадресной льготной ипотеки вынуждают потенциальных покупателей пересмотреть приоритеты при выборе жилья, а девелоперов — искать компромиссы между желаниями и возможностями клиентов. Об основных трендах в сегменте жилищного строительства и о новом портрете клиента рассказал Александр Савельев — генеральный директор федеральной девелоперской компании VIRA.

Изменение стандарта как способ остаться в прежней ценовой политике

Жилый комплексы бизнес-класса обладают характеристиками, которые хотел бы видеть в своём новом жилом пространстве каждый, однако такие квартиры для многих, с учетом текущей ситуации на рынке, становятся недоступными. Спрос на бизнес-класс снижается. Потенциальные покупатели всё больше обращают внимание на «комфорт», но остаются столь же требовательны. Поэтому застройщики подстраиваются под потребности покупателей и меняют характеристики комфорт-класса, дополняя и совершенствуя стандарты. Теперь к ним, помимо высокого качества строительства, можно отнести такие пункты, как:

Большие окна. Долгое время девелоперы ориентировались на стандарты застройки 2000-х годов, когда количество окон было определяющим. Теперь стал важен ещё и их размер. Большие окна придают помещению особую атмосферу, позволяют более интенсивно освещать комнату, что создает ощущение простора и свободы.

Долгое время девелоперы ориентировались на стандарты застройки 2000-х годов, когда количество окон было определяющим. Теперь стал важен ещё и их размер. Большие окна придают помещению особую атмосферу, позволяют более интенсивно освещать комнату, что создает ощущение простора и свободы. Дизайнерские холлы и места общего пользования . Жители новых жилых комплексов ценят качественную отделку входных групп, холлов и лифтовых зон. Это позволяет почувствовать комфорт и эстетическое наслаждение уже при входе в дом. Отделка мест общего пользования должна быть выполнена в единой концепции и органично сочетаться с фасадом здания.

. Жители новых жилых комплексов ценят качественную отделку входных групп, холлов и лифтовых зон. Это позволяет почувствовать комфорт и эстетическое наслаждение уже при входе в дом. Отделка мест общего пользования должна быть выполнена в единой концепции и органично сочетаться с фасадом здания. Интересная архитектура . Жилые комплексы перестают быть только местом, куда приходишь переночевать после работы. Своим домом хочется гордиться. Поэтому для разработки каждого проекта мы обращаемся к архитектурному бюро, которое помогает нам создать объект, притягивающий взгляды всего микрорайона. Для жителей новых комплексов важно, чтобы их дом был узнаваемым ориентиром в городе.

. Жилые комплексы перестают быть только местом, куда приходишь переночевать после работы. Своим домом хочется гордиться. Поэтому для разработки каждого проекта мы обращаемся к архитектурному бюро, которое помогает нам создать объект, притягивающий взгляды всего микрорайона. Для жителей новых комплексов важно, чтобы их дом был узнаваемым ориентиром в городе. Эргономика пространства . Ещё несколько лет назад, исходя из результатов наших опросов, люди выбирали просто «квадратные метры»: чем их больше, тем лучше. Сегодня потребитель подходит к выбору жилья более осознано — для него стала важна функциональность пространства. Человек ориентируется на свои жизненные сценарии. Он знает, какие детали составят его комфорт в бытовой жизни, и выбирает ту квартиру, в которой эти детали не просто хорошо продуманы, но и выверены с эстетической точки зрения. Покупатель больше не готов переплачивать за неэффективные «квадратные метры».

. Ещё несколько лет назад, исходя из результатов наших опросов, люди выбирали просто «квадратные метры»: чем их больше, тем лучше. Сегодня потребитель подходит к выбору жилья более осознано — для него стала важна функциональность пространства. Человек ориентируется на свои жизненные сценарии. Он знает, какие детали составят его комфорт в бытовой жизни, и выбирает ту квартиру, в которой эти детали не просто хорошо продуманы, но и выверены с эстетической точки зрения. Покупатель больше не готов переплачивать за неэффективные «квадратные метры». Летние помещения . Сегодня мы также отмечаем тенденцию увеличения спроса на квартиры с террасами и балконами. Несмотря на то, что мы живем в Сибири, и у нас очень короткое лето, жители всё чаще обращают внимание на наличие балконов, лоджий. Такие пространства позволяют наслаждаться свежим воздухом и приятно проводить время, любуясь видом на город.

. Сегодня мы также отмечаем тенденцию увеличения спроса на квартиры с террасами и балконами. Несмотря на то, что мы живем в Сибири, и у нас очень короткое лето, жители всё чаще обращают внимание на наличие балконов, лоджий. Такие пространства позволяют наслаждаться свежим воздухом и приятно проводить время, любуясь видом на город. Чистовая отделка и меблировка . Жители Новосибирской области стали больше интересоваться готовыми квартирами. Это избавляет их от финансовых затрат на разработку дизайна и покупку мебели, а также от потери большого количества времени на отделку жилья.

. Жители Новосибирской области стали больше интересоваться готовыми квартирами. Это избавляет их от финансовых затрат на разработку дизайна и покупку мебели, а также от потери большого количества времени на отделку жилья. Атмосфера и комьюнити-центры. Люди стали больше ценить общение и добрососедство. Мы отходим от того образа жизни, при котором долгие годы можем и не знать, кто живёт с нами на одном этаже. Живое общение благотворно сказывается на эмоциональном состоянии человека, и девелоперы создают в своих ЖК пространства, в которых можно комфортно проводить время с соседями, находить единомышленников.

Все эти характеристики становятся обязательными для жилья класса «комфорт» и «комфорт-плюс». Мы не можем не подстраиваться под новые тренды в запросах потребителя. Ранее эти атрибуты были обязательны для жилья бизнес-класса, а сейчас они уже являются стандартным наполнением, «гигиеническим» минимумом и в комфорт-классе, так как отвечают запросам потребителя.

Новые стандарты — новый портрет потребителя

Портрет потребителя меняется. Мы наблюдаем эти изменения с 1 июля — с момента отмены безадресной льготной ипотеки. Люди, которые раньше рассматривали для покупки «бизнес» и «комфорт-плюс» сегменты, сейчас чаще интересуются классом пониже, либо рассматривают жилье в этих сегментах, но меньшей планировки.

Конечно, на это повлияла экономическая ситуация, но, в то же время она также привела к росту спроса на двух- и трёхкомнатные квартиры: программа льготной семейной ипотеки всё ещё работает и очень востребована. Кроме того, аналитика показывает, что люди предпочитают всё больше инвестировать в комфортный образ жизни «здесь и сейчас», не откладывая принятие решений, и не накапливая денежные средства на счетах. Впрочем, мы видим и рост количества квартир, которые клиенты рассматривают на перспективу, но он не так ярко выражен.

Вопрос цены

Конечно, для многих потенциальных покупателей в числе приоритетных вопросов — размер ипотечных выплат. Он становится важнее характеристик жилья, какими бы привлекательными они ни были. Девелоперы идут навстречу и предоставляют скидки, а также ипотечные продукты от застройщика. Кроме того, такие способы покупки, как семейная ипотека, маткапитал и обмен старой квартиры на новую, можно комбинировать, объединять.