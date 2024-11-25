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В Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

  • 25/11/2024, 15:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ
Число заболевших увеличилось на 10%

На прошлой неделе, 18–24 ноября, в Новосибирской области на 10% выросла заболеваемость ОРВИ.

Как сообщила замминистра регионального здравоохранения Татьяна Анохина, в Новосибирске количество заболевших повысилось на 3,9%.

— Прививочная кампания против гриппа завершена, вакцина полностью израсходована. Всего привито 1 миллион 430 тысяч человек, — сказала Анохина.

По данным Анохиной, в этом году в регионе привились 1 022 770 взрослых и 407 313 детей.

Не смотря на рост статистики по ОРВИ, пока скорая медицинская помощь в регионе работает в штатном режиме. За последнюю неделю количество вызовов увеличилось незначительно.

Напомним, что в начале октября шесть школ в Новосибирской области из-за ОРВИ были закрыты на карантин.

Ранее редакция сообщала о том, что школы Искитима перевели на дистант из-за пневмонии.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : рост заболеваемости ОРВИ


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