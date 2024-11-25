Полиция проверила 87 цыганских домов в Новосибирской области

В Новосибирской области полиция проверила дома цыган в ходе операции «Нет ненависти и вражде».

Как рассказал начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков на оперативном совещании, всего правоохранители обошли 87 домов, где проживают люди цыганской народности.

— Выявлено два преступления по статье «Кража», восемь административных правонарушений по невыполнению родительских обязательств, — отметил глава ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в октябре жители Хилокского микрорайона Новосибирска жаловались на засилье нелегальной торговли, которую вела цыганская община. Женщины устроили мини-рынки в тех же локациях, где ранее продавали фрукты их предшественники — выходцы из Средней Азии. По словам местных жителей, ассортимент уличных торговок составляли вещи сомнительного происхождения, а деятельность велась незаконно, без получения необходимых разрешений.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт дал прогноз последствий оттока мигрантов из Новосибирска.