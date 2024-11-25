Полиция проверила 87 цыганских домов в Новосибирской области

В Новосибирской области полиция проверила дома цыган в ходе операции «Нет ненависти и вражде».
Как рассказал начальник регионального ГУ МВД Андрей Кульков на оперативном совещании, всего правоохранители обошли 87 домов, где проживают люди цыганской народности.
— Выявлено два преступления по статье «Кража», восемь административных правонарушений по невыполнению родительских обязательств, — отметил глава ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, в октябре жители Хилокского микрорайона Новосибирска жаловались на засилье нелегальной торговли, которую вела цыганская община. Женщины устроили мини-рынки в тех же локациях, где ранее продавали фрукты их предшественники — выходцы из Средней Азии. По словам местных жителей, ассортимент уличных торговок составляли вещи сомнительного происхождения, а деятельность велась незаконно, без получения необходимых разрешений.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперт дал прогноз последствий оттока мигрантов из Новосибирска.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru