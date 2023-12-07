Александр Завьялов вошел в тренерский штат «Сибири»

В тренерский штат ХК «Сибирь» вошел 54-летний Александр Завьялов. Он будет ассистентом главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт действует до конца текущего сезона.
Завьялов родился в селе Овсянка Красноярского края. На тренерской работе – с 2011 года. Начинал в клубе ВХЛ «Ариада-Акпарс» (2011/2012). Последним его клубом стал – ХК «Витязь».
В комментариях под постом в социальных сетях болельщики начали обсуждать назначение Завьялова.
― Если команда не хочет обороняться, нет смысла менять тренеров.
― Сейчас попрет, а вообще нужно идти по стопам СКА.
― Будем посмотреть!
― Добро пожаловать.
Ранее редакция сообщала о том, что главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски отправлен в отставку. Исполнять обязанности главного тренера новосибирского клуба будет Сергей Кривокрасов.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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