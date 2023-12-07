Александр Завьялов вошел в тренерский штат «Сибири»

В тренерский штат ХК «Сибирь» вошел 54-летний Александр Завьялов. Он будет ассистентом главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт действует до конца текущего сезона.

Завьялов родился в селе Овсянка Красноярского края. На тренерской работе – с 2011 года. Начинал в клубе ВХЛ «Ариада-Акпарс» (2011/2012). Последним его клубом стал – ХК «Витязь».

В комментариях под постом в социальных сетях болельщики начали обсуждать назначение Завьялова.

― Если команда не хочет обороняться, нет смысла менять тренеров. ― Сейчас попрет, а вообще нужно идти по стопам СКА. ― Будем посмотреть! ― Добро пожаловать.

Ранее редакция сообщала о том, что главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски отправлен в отставку. Исполнять обязанности главного тренера новосибирского клуба будет Сергей Кривокрасов.