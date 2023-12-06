Главный тренер ХК «Сибирь» Дэвид Немировски отправлен в отставку

Дэвида Немировски освободили с занимаемой должности главного тренера хоккейного клуба «Сибирь».

― Немировски покинул «Сибирь» по инициативе клуба», — сообщает пресс-служба клуба.

Отставка произошла из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон.

― Нас категорически не устраивает нынешний спортивный результат. Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить ситуацию. Уже идет вторая половина чемпионата и каждый матч на счету, ― прокомментировал генеральный директор Кирилл Фастовский.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов, который работает в клубе второй год. На него теперь возложены большие надежды по исправлению возникшей ситуации.

47-летний Дэвид Немировски возглавил «Сибирь» в апреле 2023 года. На официальном сайте ХК «Сибирь» Немировски до сих пор обозначен как главный тренер.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла домашний хоккейный матч «Ладе» со счётом 2:3. По итогам 40 матчей текущего сезона КХЛ новосибирская команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.