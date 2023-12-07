«Довели до отчаяния»: что известно о сибиряке, который взял в заложницы помощницу сенатора в Новосибирске

Сегодня днём, 7 декабря, сибиряк ворвался в кабинет приёмной Владимира Городецкого в здании правительства Новосибирской области и забаррикадировал двери. У него в руках было шило, которым он угрожал помощнице чиновника.

В приёмной сенатора узнали посетителя ― им оказался 44-летний житель Новосибирска Сергей Ермошин.

― Этого человека знаем, он ходит по всем инстанциям. Неоднократно приходил к нам, писал обращения на имя Владимира Филипповича. Сегодня пришёл, с какой целью — мы не знаем. С шилом в руках угрожал помощнице. Сейчас на месте работают правоохранителя, берут объяснения с помощницы, — прокомментировали Infopro54 в приёмной чиновника.

Во время захвата заложницы в Новосибирском правительстве подозреваемый связался с журналистами «Прецедента».

— Я забаррикадировался в кабинете Городецкого. Сижу тут с его помощницей. Меня просто довели до отчаяния: я обращался за помощью к сенатору, заместителю губернатора, в Минздрав. Никаких результатов это не дало, — сообщил мужчина.

По информации издания, Сергей Ермошин уже много лет страдает от неизвестного заболевания, но медики так и не установили окончательный диагноз. Из-за недуга мужчина был вынужден уйти с работы, так как болезнь прогрессировала.

Сергей не раз обращался с жалобами в региональный Минздрав, просил обследовать его, но получал лишь отписки.

По жалобе Ермошина Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей».

Захватчика задержали силовики, которых вызвали сотрудники правительства. Сейчас правоохранители беседуют с пострадавшей помощницей Владимира Городецкого, устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей.

Вероятно, что и сам Ермошин в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее редакция сообщала о захвате заложника в правительстве Новосибирской области.