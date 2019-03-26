Алексей Фурсов назначен замминистра науки и инновационной политики Новосибирской области

Алексей Фурсов назначен заместителем министра науки и инновационной политики Новосибирской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе министерства науки региона.

Ранее Алексей Фурсов занимал должность заместителя председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В сферу его ответственности входило внедрение проектной модели работы и непосредственное руководство разработкой и реализацией проектов Новосибирской области.

Отмечается, что Алексей Фурсов имеет большой опыт управления реализацией крупномасштабных проектов территориального и социально-экономического развития регионов. В период работы в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта контролировал деятельность территориальных управлений Госавтодорнадзора. В ходе подготовки и проведения Зимних Олимпийских Игр в городе Сочи занимал руководящие должности в АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр». На посту заместителя директора Департамента управления делами АНО «Единая транспортная дирекция» участвовал в координации работ по увеличению пропускной способности Керченской паромной переправы. В качестве сотрудника Министерства Российской Федерации по делам Крыма, а позже – Министерства экономического развития Российской Федерации участвовал в практическом наполнении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и обеспечивал ее последующую реализацию. В период работы в Федеральном агентстве воздушного транспорта координировал реализацию программ развития субъектов авиатранспортной деятельности и проведение НИОКР в сфере авиации и авиасообщения.

В период работы в Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» принимал активное участие в качестве методолога в разработке Плана комплексного развития Сибирского отделения Российской академии наук с учетом приоритетов и долгосрочных планов развития Сибирского федерального округа, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №2659-р. В период реализации проекта по подготовке Плана развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок осуществлял организационное сопровождение указанного проекта.

Фото: пресс-служба министерства науки и инновационной политики Новосибирской области