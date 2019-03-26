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Минздрав России возьмёт за образец новосибирскую разработку

Новосибирский опыт по организации питания детей с наследственными заболеваниями в школах и детских садах будет распространен по России.
  • 26/03/2019, 12:18
Новосибирский опыт по организации питания детей с наследственными заболеваниями

По данным главного диетолога Новосибирской области, доктора медицинских наук, профессора Оксаны Герасименко, сегодня в нашем регионе на учёте у врачей состоят 150 детей дошкольного и школьного возрастов, страдающие наследственными ферментопатиями — фенилкетонурией, муковисцидозом, сахарным диабетом, целиакией. Это заболевания, в основе которых лежит генетически обусловленная недостаточность или отсутствие в организме одного или нескольких ферментов. В результате у человека развивается непереносимость определённых белков и пищевых продуктов, и он должен всю жизнь строго придерживаться специальной диеты, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Главная проблема всегда заключалась в том, чтобы обеспечить лечебное питание для таких детей вне дома, то есть в детских садах и школах. Ведь если у ребёнка нет возможности соблюдать диету, находясь в образовательном учреждении, он вынужден переходить на домашнее обучение, что лишает его радости общения со сверстниками. Мы решили эту проблему, и теперь наш опыт будут использовать другие регионы страны, поясняет Оксана Герасименко.

В течение 2018 года рабочая группа, созданная министерством образования и министерством здравоохранения Новосибирской области, занималась организацией спецпитания детей с генетическими алиментарно-зависимыми заболеваниями в образовательных учреждениях. В этой работе принимали участие врачи разных специальностей (диетологи, педиатры, генетики), руководители образовательных учреждений и технологи пищевого производства.

Даже если в школе или детском саду всего один такой «особенный» ребёнок, для него обязаны готовить еду по специальным технологиям. Из рациона исключаются те продукты, которые либо не усваиваются организмом, либо вызывают обострение заболевания. Мы составили по несколько вариантов семидневного меню для каждой из четырёх групп детей с генетическими заболеваниями, а также расписали состав и технологию приготовления всех блюд. Оформили это в виде практического пособия, презентовали его в школах и детских садах, и с 1 сентября 2018 года новый порядок организации питания детей с наследственными алиментарно-зависимыми заболеваниями вступил в силу, поясняет главный диетолог Новосибирской области.

Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий РАН ознакомился с методическими рекомендациями, подготовленными новосибирскими специалистами, дал им высокую экспертную оценку. Эксперты федерального центра намерены использовать разработку новосибирских специалистов в качестве образца и тиражировать данные методические рекомендации в масштабах всей страны.

Фото: pixabay.com, автор- mandarinMD

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