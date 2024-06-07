Рекламодателям

Алексей Москаленко: Рынок интернет-торговли нужно оздоравливать

90% сибирских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, сегодня работают в ноль или в минус.
  • 07/06/2024, 12:05
Автор: Юлия Данилова

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко — о ключевых болях рынка маркетплейсов и вариантах их решения:

Алексей Москаленко, президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири— На минувшей неделе я принимал участие в «Неделе российского ритейла» в Москве, где в рамках круглого стола обсуждались ключевые боли рынка маркетплейсов. В нем также участвовали представители всех крупных маркетплейсов России, АКИТ, Минпромторга РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и т.д. Напомню, Госдума разрабатывает новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов.

Самой главной темой обсуждения было регулирование маркетплейсов. Нужен ли для этого новый закон или достаточно закона о защите прав потребителей и селлеров, который сейчас не совсем отвечает стандартам электронной торговли? Например, много вопросов задавалось о недостаточно прозрачной деятельности площадок, были претензии к частому изменению условий договоров, ограничениям для продавцов и высоким комиссиям.

Кроме того, поднималась тема злоупотребления покупателями законом о защите прав потребителей. По закону в e-commerce обратная логистика для покупателя должна быть бесплатной. Но нередко сегодня бывают ситуации, когда человек заказывает кучу вещей, делает в них фотосессию, а потом сваливает все в мешки и отправляет обратно продавцу, и вся это логистика ложится на плечи селлера. То есть недобросовестные покупатели в итоге взращивают себестоимость товара.

Я поднимал вопрос о необходимости обучения селлеров и настаивал на том, чтобы к этому процессу активно подключались маркетплейсы. На мой взгляд, это позволит сократить количество негативных историй, связанных с выходом предпринимателей на электронные площадки. Да, представители маркетплейсов говорят: «У нас огромная база данных о принципах работы на площадке — заходите и берите». Но в институте нам же никто не говорит: «Идите в библиотеку, берите книги, а через 4 года мы вам выдадим диплом». Для качественного образования нужно ходить на лекции. Здесь такая же история.

Селлеров нужно учить, им нужно давать проверенную информацию, тогда будут результаты. А сейчас многие селлеры по факту нигде не учатся, часть попадает к инфонаставникам, которые дают некачественную информацию. Они говорят предпринимателю: «У тебя крутая идея, тебе нужно столько-то денег, чтобы выйти в онлайн», и человек берет кредит, думая, что может стать миллионером, отдает половину непонятному наставнику, вторую вкладывает в какой-то товар, его раскрутку и т.д. — и, естественно, прогорает. Из-за этого сегодня много негатива, который дискредитирует электронные торговые площадки. Сейчас это становится для рынка очень серьезной проблемой.

Маркетплейсам выгодно, чтобы к ним приходили как можно больше продавцов. Инфонаставники тоже в этом заинтересованы, так как они «качают» селлеров на деньги, но никто не задумывается, что если предприниматель неправильно посчитал цены на свой товар и зашел на рынок с некорректными цифрами, то он может его обрушить. Его конкуренты тоже будут вынуждены адаптировать свои ценники на определенную категорию товаров — и все начинают работать в минус.

По своему опыту могу сказать: когда мы считаем экономику продавцов, которые обращаются к нам за консультацией, выясняется, что 90% из них работают в ноль или в убыток, в том числе из-за неправильного ценообразования. Это печальная тенденция, которая ничего хорошего рынку e-commerce не сулит. Предприниматели, торгующие в минус, не платят налоги, не зарабатывают и в итоге разоряются. Так что я категорически настаивают на том, что интернет-торговлю нужно оздоравливать и начинать этот процесс с обучения. Не стоит обвинять маркетплейсы и говорить, что они плохие, нужно научить селлеров правильно на работать на электронных площадках.

Алексей Москаленко — руководитель компании – создателя отраслевых маркетплейсов ACE, состоит в комиссии по регулированию рынка электронной торговли при Минпромторге РФ, входит в рабочую группу Госдумы по созданию законопроекта о маркетплейсах.

Фото предоставлено Алексеем Москаленко, автор: Константин Жуков.

127

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : торговля на онлайн-площадках Регулирование маркетплейсов обучение селлеров


0
0
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности
7/06/24 14:11
Власть
Задержана группа распространителей наркотиков в Новосибирске
7/06/24 14:08
Право&Порядок
Пенсионеру заплатят 500 тысяч за ожоги из-за коммунальной аварии в Новосибирске
7/06/24 13:55
Общество Право&Порядок
Юлия Надеева: Новосибирске парки – это динамический объект творчества
7/06/24 13:48
Власть Общество
Успеть к Троице: в какие сроки высадить рассаду в грунт дачникам Новосибирска
7/06/24 13:17
Общество
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50

Новости компаний

Энергетики и органы правопорядка выявили крупные хищения электроэнергии в Новосибирске
7/06/24 11:21
Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов
6/06/24 14:19
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска