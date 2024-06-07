Алексей Москаленко: Рынок интернет-торговли нужно оздоравливать

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко — о ключевых болях рынка маркетплейсов и вариантах их решения:

— На минувшей неделе я принимал участие в «Неделе российского ритейла» в Москве, где в рамках круглого стола обсуждались ключевые боли рынка маркетплейсов. В нем также участвовали представители всех крупных маркетплейсов России, АКИТ, Минпромторга РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и т.д. Напомню, Госдума разрабатывает новый законопроект о регулировании работы маркетплейсов.

Самой главной темой обсуждения было регулирование маркетплейсов. Нужен ли для этого новый закон или достаточно закона о защите прав потребителей и селлеров, который сейчас не совсем отвечает стандартам электронной торговли? Например, много вопросов задавалось о недостаточно прозрачной деятельности площадок, были претензии к частому изменению условий договоров, ограничениям для продавцов и высоким комиссиям.

Кроме того, поднималась тема злоупотребления покупателями законом о защите прав потребителей. По закону в e-commerce обратная логистика для покупателя должна быть бесплатной. Но нередко сегодня бывают ситуации, когда человек заказывает кучу вещей, делает в них фотосессию, а потом сваливает все в мешки и отправляет обратно продавцу, и вся это логистика ложится на плечи селлера. То есть недобросовестные покупатели в итоге взращивают себестоимость товара.

Я поднимал вопрос о необходимости обучения селлеров и настаивал на том, чтобы к этому процессу активно подключались маркетплейсы. На мой взгляд, это позволит сократить количество негативных историй, связанных с выходом предпринимателей на электронные площадки. Да, представители маркетплейсов говорят: «У нас огромная база данных о принципах работы на площадке — заходите и берите». Но в институте нам же никто не говорит: «Идите в библиотеку, берите книги, а через 4 года мы вам выдадим диплом». Для качественного образования нужно ходить на лекции. Здесь такая же история.

Селлеров нужно учить, им нужно давать проверенную информацию, тогда будут результаты. А сейчас многие селлеры по факту нигде не учатся, часть попадает к инфонаставникам, которые дают некачественную информацию. Они говорят предпринимателю: «У тебя крутая идея, тебе нужно столько-то денег, чтобы выйти в онлайн», и человек берет кредит, думая, что может стать миллионером, отдает половину непонятному наставнику, вторую вкладывает в какой-то товар, его раскрутку и т.д. — и, естественно, прогорает. Из-за этого сегодня много негатива, который дискредитирует электронные торговые площадки. Сейчас это становится для рынка очень серьезной проблемой.

Маркетплейсам выгодно, чтобы к ним приходили как можно больше продавцов. Инфонаставники тоже в этом заинтересованы, так как они «качают» селлеров на деньги, но никто не задумывается, что если предприниматель неправильно посчитал цены на свой товар и зашел на рынок с некорректными цифрами, то он может его обрушить. Его конкуренты тоже будут вынуждены адаптировать свои ценники на определенную категорию товаров — и все начинают работать в минус.

По своему опыту могу сказать: когда мы считаем экономику продавцов, которые обращаются к нам за консультацией, выясняется, что 90% из них работают в ноль или в убыток, в том числе из-за неправильного ценообразования. Это печальная тенденция, которая ничего хорошего рынку e-commerce не сулит. Предприниматели, торгующие в минус, не платят налоги, не зарабатывают и в итоге разоряются. Так что я категорически настаивают на том, что интернет-торговлю нужно оздоравливать и начинать этот процесс с обучения. Не стоит обвинять маркетплейсы и говорить, что они плохие, нужно научить селлеров правильно на работать на электронных площадках.

Алексей Москаленко — руководитель компании – создателя отраслевых маркетплейсов ACE, состоит в комиссии по регулированию рынка электронной торговли при Минпромторге РФ, входит в рабочую группу Госдумы по созданию законопроекта о маркетплейсах.