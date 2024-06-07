Фальшивый сотрудник банка украл более 1 млн у жителя Новосибирской области

В Новосибирской области огласили приговор телефонному мошеннику из Архангельска.

В суде было установлено, что в ноябре 2022 года аферист позвонил жителю Мошковского района, представился сотрудником банка и сообщил о попытке оформления на его имя потребительского кредита. Злоумышленники убедил «клиента» перевести все средства на счета различных банков, якобы для сохранности денежных средств. Попавшийся на удочку мошенника мужчина перевел на указанные счета более 1 миллиона рублей. Все его деньги тут же были похищены.

— С учетом мнения гособвинителя подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. С осужденного взыскан ущерб, причиненный преступлением, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области задержали 6 мошенников, которые «разводили» людей на деньги от имени сотрудников ФСБ и МВД. При обысках в фальшивых организациях оперативники изъяли 23 кг сим-карт.