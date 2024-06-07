Резко выросло количество вакансий у работодателей Новосибирской области

Работодатели Новосибирской области в мае 2024 года размещали вакансии на 24,3% чаще, чем годом ранее. Это больше, чем показатель по Сибирскому федеральному округу (23,2%), но чуть меньше, чем общероссийский показатель (24,8%).
— Самый высокий рост спроса на персонал среди регионов Сибири зафиксирован в Красноярском крае (+31,1% вакансий), а наиболее низкие показатели — в Иркутской области (+17,6%) и Омской области (+19,5%), — рассказали эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Встречались среди вакансий и необычные. В число таких вакансий вошел энерджайзер, агент 007 в области недвижимости, а также реставратора архивных и библиотечных документов.
Кроме того, в список необычных вакансий мая попали предложения для кастинг-директора, листогибщика, составителя поездов, садчика кирпича, специалиста по бережливому производству, присадчика, ловца безнадзорных животных, начальника отдела лыжных гонок, грильмена, специалиста по фотоидентификации, андеррайтера и скаута блогеров.
Ранее редакция сообщала, что мошенники предлагают съемки в массовках в Новосибирске. Для улучшения навыков они предлагают пройти платное обучение.
Источник фото: freepik.com, автор-gpointstudio
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