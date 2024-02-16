Алексей Навальный* скончался в колонии после прогулки

Известный оппозиционер 47-летний Алексей Навальный* скончался в исправительной колонии «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Информацию официально подтвердили в УФСИН региона.

― 16 февраля в исправительной колонии №3 осуждённый Навальный* после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — сообщает ведомство.

Медики сделали все возможное, но спасти заключенного не удалось.

Известно, что за время пребывания в тюрьме Навальный* около 30 раз попадал в штрафной изолятор. В общей сложности он провел там более 300 дней.

Точную причину смерти осужденного предстоит установить экспертам.

*Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.