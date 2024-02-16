«Новосибирск стал тусклым и неинтересным»: молодежь после получения диплома уезжает из города

Сидят на чемоданах

Квалифицированная молодежь с высшим образованием планирует уезжать из Новосибирска, так как не видит перспектив в городе. Эту проблему на экспертной сессии VIP-club поднял основатель «Электромеханического завода тепловых технологий» Сергей Шаплов.

Этот тренд подтверждает доцент НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари.

— У нас обучается много иногородних студентов, я изучаю их настроения и могу сказать, что раньше 8 из 10 хотели остаться в Новосибирске. Сейчас 7 из 10 хотят после получения диплома уехать из города. Разница между этими ответами — 10 лет, — констатировал Коложвари. — Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что по статистике, которую ведет НГУЭУ, в итоге уезжают из Новосибирска «всего» около 30% наших выпускников.

Советник генерального директора «Корпорации развития Новосибирской области» Ольга Молчанова отмечает, что точные данные о количестве выпускников и их трудоустройстве, включая вопрос региона трудоустройства, собирает каждый вуз. Агрегируют эту информацию органы статистики (региональные и ведомственные), а также специализированные некоммерческие общественные организации — Советы ректоров. В открытом доступе в Новосибирской области этой информации нет.

Редакция Infopro54 сделала запрос на информацию в Совет ректоров Новосибирской области.

Почему уезжают

При этом эксперт отмечает, что в Национальном рейтинге научно-технологического развития субъектов Российской Федерации за 2022 год Новосибирская область — на 5 месте, Томская — на 6, Кемеровская — на 13, Омская — на 14, Иркутская — на 18-19, Красноярский край — на 21. В Рейтинге инновационного развития субъектов Российской федерации (ВШЭ) за 2021 год Томская область — на 4 месте, а Новосибирская — на 7. При этом Новосибирская область только на 37 месте по показателю индекса инновационной деятельности (Томская — на 10).

— Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном развитии инновационной деятельности в Новосибирске. Наши организации недостаточно развивают новые производства и виды деятельности, — констатирует Ольга Молчанова. — По темпам социально-экономического развития Новосибирск в последние годы значительно отстает от других городов России. Эту негативную тенденцию нужно изменить.

По данным hh.ru, 25% всех молодых соискателей из Новосибирской области в возрасте до 35 лет включительно готовы к переезду ради хорошей работы (в целом по России этот показатель чуть выше — 27%).

— Среди сибирских регионов наибольшая доля желающих переехать зафиксирована в Томской области (31%), реже всего такие планы возникают у молодых кадров из Алтайского края (22%), — пояснили в пресс-службе компании в ответ на запрос Infopro54. — Чаще всего в качестве желаемого места переезда соискатели из Новосибирской области указывают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань, Екатеринбург и Калининград.

По данным опроса Службы исследований hh.ru, сильнее всего при выборе региона для переезда соискателей из Новосибирской области привлекает, помимо возможности больше зарабатывать, еще и комфортная городская среда, в том числе развитая транспортная инфраструктура, качественная работа коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д.

— Мы, безусловно, изучаем, почему наши выпускники хотят уехать. Работу они легко находят и в Новосибирске, еще в процессе учебы. Другое дело, что в Москве, Санкт-Петербурге они смогут получать на той же позиции в 3-4 раза больше, — комментирует Эдуард Коложвари. — Большинство студентов причиной будущего переезда называет тот факт, что «Новосибирск стал тусклым, неинтересным городом». Это эмоциональный фактор, но молодежь придает ему большое значение. И, честно говоря, мне за это стыдно. Как будто это я сделал Новосибирск грязным и серым. С другой стороны, то что мы видим — это следствие воспитания поколения квалифицированных потребителей, которое сейчас выходит на рынок труда. Они хотят поменьше работать и побольше потреблять, им нужны лучшие условия жизни — и они видят, что их можно получить в более развитых городах.

С периферии и обратно

Стоит отметить, что, по данным исследования Института экономики роста им Столыпина П.А. (Имеется в редакции, Новосибирск в исследовании не участвовал, но анализировались Красноярск, Иркутск и Братск. — Ред), 75% выпускников школ малых городов России хотят уехать после окончания школы. За 10 лет количество выпускников, выбирающих безвозвратную миграцию, выросло почти в 2 раза — с 44% до 73%.

К переезду в большой город молодежь подталкивают следующие факторы:

Более высокий уровень зарплат и расширенная профессиональная самореализация.

Разнообразие культурно-развлекательной инфраструктуры.

Возможность получить более качественное и престижное образование, отсутствующее на периферии, в том числе «на бюджете».

Переезд вместе с друзьями.

Некомфортность и неухоженность городской среды (состояние дорог, дворов, общественного транспорта, отсутствие уличного освещения, несвоевременность вывоза мусора, и т.п.).

Плохая экология (характерно для СФО).

Общественное мнение и социальное окружение респондента поддерживают миграцию из родного города.

Стремление начать самостоятельную жизнь, оторваться от родителей, увидеть что-то новое.

— Молодежь в возрастной группе 25-35 лет в первую очередь, обращают внимание не на возможности (хотя они тоже важны), а на уровень жизни, уровень зарплат, качество жизни в большом городе, на возможности карьерного роста; некоторые из них сначала ищут в крупном городе работу по специальности, а уже затем переезжают, — констатируют авторы исследования. — Их больше привлекает культурно-развлекательная инфраструктура, благоустройство города, его архитектура и атмосфера. Важна инфраструктура для детей и проведения семейного досуга. Для этой категории важно, что в новом городе есть инфраструктура социальной поддержки — родственники, знакомые. Чаще переезжают вместе с друзьями или к супругу/супруге.

Интересно, что в городах Сибирского федерального округа молодежь больше притягивает городская инфраструктура и условия жизни (26%), образование (16%). СЗФО более привлекателен, чем Сибирь, с точки зрения уровня зарплат и качества жизни: 16% против 7%, а также с точки зрения возможности найти более престижную работу: 9% и 4% соответственно. При этом молодые люди осознают, что в Сибири они будут более востребованы (11%), чем в СЗФО (4%).

При этом авторы исследования также выявили обратный тренд — молодежь возвращается или переезжает в города Сибири.

К ключевым причинам переезда опрошенные отнесли следующие:

Социальные связи, способствующие центробежной миграции, в СФО более выражены, чем в СЗФО.

Для СФО, помимо городской среды и атмосферы, чуть более важное значение будет иметь экологический фактор (близость к природе, сама природа, лучшая экология).

Для кого-то в малом городе больше возможностей, в том числе они не теряют и в плане разнообразия досуга и развлечений.

Легче заработать на квартиру (они дешевле) и легче найти работу.

Председатель координационного совета Института экономики роста им. Столыпина П.А., уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов считает, что миграция молодежи из малых городов в большие и обратно — очень хороший критерий для оценки экономических перспектив.

— Авторы исследования сделали правильный акцент на том, что качество жизни — это не только беготня в мегаполисе с утра до вечера. Качественная жизнь может быть гораздо более размеренной и спокойной, — поясняет Титов. — Коронавирус сильно ускорил осознание того, что в современном мире «ходить на работу» нужно уже далеко не всегда и везде. Именно эта глобальная тенденция может внести лепту и в дело оживления российских малых городов. Да, молодой человек, скорее всего, не продвинется профессионально, «сидя на печи» и не покидая малой родины. На определенном этапе ему нужно окунуться в котел мегаполиса, чтобы получить образование и первоначальный стартовый импульс. Но кто сказал, что так должна пройти вся его жизнь? Жизненное кредо «переехать в Москву, чтобы иметь возможность ходить в хорошую библиотеку» давным-давно устарело.

Он напоминает, что информатизация дала специалистам возможность качественно работать из любой точки, где есть интернет. Речь даже не о таких штучных проектах, как татарстанский Иннополис — построенный в чистом поле городок для айтишников. Речь именно об обычных райцентрах, покидать которые для того, чтобы найти хорошую работу, сегодня уже вовсе не обязательно.

Чем удержать

Эксперты Института экономики также проанализировали, что может удержать молодежь в малых городах:

Благоприятная экологическая обстановка, близость к «природе».

Территориальная компактность, высвобождающая время «на жизнь».

Более спокойная, не суетная (на фоне мегаполисов) атмосфера.

Более плотные и качественные социальные связи, «все всех знают».

Состояние инфраструктуры и перспективы развития города.

Перспективы перемен к лучшему, «у города есть будущее».

Приемлемое состояние медицинских, детских и досуговых учреждений.

Более доступное среднее и высшее профессиональное образование.

Трудоустройство.

Легче найти первое рабочее место без предварительного опыта.

Социальный контекст.

Привычный круг общения, помощи и поддержки.

Трудности переезда и обустройства на новом месте.

Недвижимость в собственности, «хозяйство».

— Когда у нас говорят о возрождении провинции, в первую очередь вспоминают сельское хозяйство, фермерство. Это необходимый элемент, но не единственный, — уверен Борис Титов. — Во-первых, вся молодежь работать на земле не будет никогда, во-вторых, производительное фермерское хозяйство делает ставку не столько на рабочие руки, столько на технику. Обрабатывающей промышленности в провинции должно быть больше — тоже несомненно, но для бума инвестиций должен сработать целый комплекс стимулирующих мер, о котором мы долго и настойчиво говорим. Тему эту нельзя выпускать из головы никогда, но параллельно с перспективами строительства новых заводов существует и еще один пласт, о котором думают не так много.

По его мнению, молодые бегут в столицы не столько «за чем», сколько «от чего». От бытовой неустроенности, от депрессивного окружения. Вот эту проблему надо решать.

— Федеральный центр должен не только затыкать дыры по запросу, он должен поощрять регионы развиваться самостоятельно. От них — реалистичные программы, как привлекать и сохранять людей, от центра — материальная помощь в их воплощении. В том числе и с применением новых долговых инструментов — муниципальных облигаций, — поясняет Титов.

Если говорить о Новосибирске, то бизнесмены рекомендуют создавать в городе качественную среду обитания, где будет интересно жить всем, а не только мигрантам из стран СНГ, которые восполняют естественную убыль населения региона. Об этом, в частности, заявлял на экспертном совете новосибирский девелопер, учредитель группы компаний TS Group Александр Бойко. Эксперты также говорили о необходимости повышения имиджа Новосибирска.

По мнению Эдуарда Коложвари, повышение привлекательности города для молодежи — это большая и системная работа, которая включает в себя создание современных рабочих мест, интересных форматов городской среды, улучшение качества жизни.

— Чтобы понять, что делать, нужно понять, в чем мы проигрываем. Возможно, идеи, которые выдвигает муниципалитет в лице вице-мэра Анны Терешковой и прочих чиновников, уже не так актуальны и современны, как раньше. Возможно, нужны совершенно новые подходы, — говорит собеседник Infopro54.

Ольга Молчанова также уверена: чтобы сократить отток выпускников Новосибирских вузов и больше привлекать выпускников из других регионов, нужны целенаправленные систематические действия не только органов власти, но и представителей различных сфер деятельности.

— Организации должны активнее работать с вузами по подготовке новых кадров через договоры целевой подготовки, приглашение студентов на практику, формирование заявок на новые специальности, направление своих специалистов для преподавания новейших знаний и навыков, создание совместных с вузами лабораторий, опытных производств. Это работа не одного года, — говорит Ольга Молчанова. — Запуск СКИФа создаст новые рабочие места для исследователей, но нужны не только они. Прикладные разработки у нас недостаточно развиты, создание и тиражирование новых продуктов значительно меньше, чем может быть при нашем высоком потенциале.

Ранее редакция приводила мнение редакции о том, что рынку инноваций не хватает кадров с новыми компетенциями.