Первая ГЧП-поликлиника получила заключение Госстройнадзора в Новосибирске

Первая ГЧП-поликлиника получила заключение Госстройнадзора в НовосибирскеИнспекция Госстройнадзора по Новосибирской области выдала заключение о соответствии построенной поликлиники №7 на улице Пролетарской требованиям проектной документации.

– Это первая из семи поликлиник, строящихся в Новосибирске по соглашению о государственно-частном партнёрстве, получившая документ, позволяющий вводить объект в эксплуатацию, – говорится в сообщении Группы «ВИС».

Больница оснащена современным оборудованием, мебелью и инвентарём. Она сможет обслуживать 50 тысяч жителей Октябрьского района.

Ранее «ВИС» рассказали, что не могут завершить строительство поликлиники №27 на улице Ереванской. Причиной стала ливневая канализация, которою обещают подключить только в конце марта.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия продлила разрешения на строительство двух поликлиник в Новосибирске.