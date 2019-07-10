Новосибирские предприятия присоединились к Хартии в сфере оборота сельхозпродукции

49 организаций в Новосибирской области присоединились к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, направленной на формирование прозрачной и экономически обоснованной системы закупки сырья, исключающей налоговые риски, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Более 207 организаций в регионе представили согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС.

Отмечается, что с августа 2017 года Федеральной налоговой службой проводится работа по реализации отраслевого проекта по обелению зернового рынка от схем незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость и неуплаты налоговых платежей в целом. Благодаря этой работе участники зернового рынка отказываются от приобретения продукции через сомнительных поставщиков, не уплачивающих налоги в полном объеме, и переходят на прямые закупки сырья у непосредственных производителей.

— Участники зернового рынка, присоединившиеся к Хартии, добровольно информируют налоговые органы о своих поставщиках, с которыми заключаются договорные отношения – для реагирования в рамках налогового контроля в том случае, если поставщик обладает признаками фирмы-однодневки, — отметила начальник контрольно-аналитического отдела УФНС России по Новосибирской области Ольга Хлебникова.

Ольга Хлебникова подчеркивает важность того, что через рынок агропромышленного комплекса возможно включить в этот процесс и другие отрасти. Ведь зерновик-трейдер может покупать услуги по перевозке продукции, по строительству складов и др.

Число участников информационного ресурса значительно больше числа подписантов хартии. Это говорит о том, что рынок готов к тому, чтобы работать по цивилизованным правилам, быть прозрачным.

В УФНС подчеркнули, что сейчас налоговые органы Новосибирской области активно включаются в использование отраслевого подхода при проведении налогового контроля, когда проверяются, выводятся из тени не отдельные компании или группы компаний, а целые отрасли. Важной частью работы налоговых органов является побуждение налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств и отказу от схем незаконной минимизации налогов.

В целом по России к Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции присоединились 4186 организаций, более 9000 организаций представили согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в части несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС. В результате их действий экономия бюджетных средств составила более 57 млрд руб.

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