«АльфаСтрахование» застраховала животных «Сибирской Нивы» на 232 млн руб.

Новосибирский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования племенного скота голштинской породы с компанией «Сибирская Нива». Общая страховая сумма составила 232 млн руб, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Согласно договору, 1425 голов крупного рогатого скота обеспечены страховой защитой по рискам заразных, инфекционных и инвазионных болезней, пожара, несчастного случая, стихийных бедствий, кражи, грабежа, противоправных действий третьих лиц. Под страховой случай также попадает наезд на животных транспортных средств, падение объектов, отказ оборудования, вынужденные распоряжения специалистов ветслужбы об умерщвлении животных.

«Сибирская Нива» работает в регионе с 2006 г. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, также занимается мясным животноводством, племенным скотоводством, растениеводством и семеноводством. Также хозяйство является племенным заводом по разведению скота голштинской и герефордской пород.

Фото: с сайта ekoniva-apk.ru