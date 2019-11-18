В 2019 году финансирование областной госпрограммы БКД 2.0 увеличится на 943,6 млн рублей

Дополнительное финансирование будет направлено на реконструкцию выездов из Новосибирска, крупных региональных трасс и автодорог местного значения в 2019 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслава Невежина, дополнительные средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД 2.0) предусмотрены на строительство автомобильных дорог к многофункциональной ледовой арене в Новосибирске (более 495 млн рублей), на реконструкцию автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Новосибирском районе (100 млн рублей), на реконструкцию Гусинобродского шоссе, улиц Кедровая и 2-я Станционная (более 136 млн рублей), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общей сложности в 2019 году финансирование областной госпрограммы увеличится на 943,6 млн рублей. Из них за счет средств федерального бюджета на 731,3 млн рублей увеличится финансирование по мероприятиям регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта БКД 2.0. На 106,7 млн рублей программа увеличится за счет перераспределения средств областного бюджета, 105,6 млн рублей будут дополнительно направленны из местного бюджета для обеспечения софинасирования областных средств. Таким образом, финансирование нацпроекта БКД 2.0 в этом году увеличится с 5,7 млрд рублей до 6,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области