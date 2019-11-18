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В Новосибирске школу перевели на отопление с помощью энергии земли

Стоимость проекта — 12,7 млн рублей.
  • 18/11/2019, 18:50
В Новосибирске школу перевели на отопление с помощью энергии земли

Школу № 115 в частном секторе Октябрьского района Новосибирска перевели на геотермальную систему отопления – образовательное учреждение теперь отапливается с помощью энергии земли, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска..

— Эта мера была вынужденной – в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль. С 1996 года школа отапливалась дизелем. Здание котельной с горючими материалами находилось в непосредственной близости к образовательному учреждению, поэтому главным для нас было обеспечить безопасность детей. Было принято решение использовать альтернативный источник тепла. На сегодняшний день все работы по установке  оборудования закончены, и в школе функционирует новая система отопления, — отметил мэр Анатолий Локоть.

В пресс-службе напомнили, что реализация проекта по переводу школы № 115 на геотермальную систему отопления началась в 2018 году. На территории учреждения были пробурены 46 скважин глубиной 70 метров. Длина трубопровода – около 11 тыс. метров. Управлять новой системой отопления можно как из котельной, где вся информация выводится на дисплей теплового насоса, так и удалённо.

— Если эксперимент будет удачным, мы планируем такие же системы внедрить, например, на территории загородных лагерей. Прежде всего тех, которые работают в летний период, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Стоимость проекта – 12,7 млн рублей. При его реализации был учтён опыт соседних регионов, в частности – Томской области, где таким же образом отапливаются детские сады.

По словам Анатолия Локтя, внедрение геотермальной тепловой установки решает сразу несколько проблем – экономии, безопасности и экологии. Реализация инновационного проекта позволит в будущем отапливать школу абсолютно бесплатно, а также обеспечит бесперебойное теплоснабжение школы. Помимо новой установки, в школе будет предусмотрено и резервное теплоснабжение от электрокотла.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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