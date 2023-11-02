Альфонс-игроман стал центром скандала в Новосибирске

Нет ничего хуже, чем доказывать бывшим партнерам свою правоту. Скандал разгорелся в социальных сетях из-за обычного монтажника ― 30-летнего Михаила*, который умудрился обидеть сразу нескольких женщин. Тут речь далеко не о любовном треугольнике, скорее даже о параллелограмме.

Сначала свою историю журналистам КП-Новосибирск рассказала бухгалтер по имени Юлия. Девушка пожаловалась на бывшего любовника и коллегу, который три года якобы жил за ее счет.

― Михаил ― игроман. Я часто выкупала его телефон из ломбарда, дарила ему вещи, одалживала деньги, снимала ему квартиру и даже возила в отпуск, ― пожаловалась сибирячка.

Подозрения о неверности спутника появились, когда он стал запрещать выкладывать совместные фото в соцсетях, рассказывать о романе коллегам и не захотел знакомить со своими родителями. А потом вдруг Михаил неожиданно пропал и перестал отвечать на звонки. Девушка поделилась своей историей в социальных сетях и нашла еще одну такую же обманутую пассию. Оказалось, что альфонс встречался с ними двумя одновременно.

Похоже, что таких наивных и щедрых сибирячек у мужчины был целый гарем. Самое удивительное то, что у Михаила была еще и семья.

Родственники изо всех сил защищают любвеобильного мужа и брата. Они считают, что это Юля, обезумев от чувств, ведет себя некорректно и даже опасно.

— Да, Миша играл, а точнее, делал ставки на спорт, — рассказал Денис, муж сестры Михаила. – Юля сама изъявляла желание и ставила свои собственные деньги. В отпуск он ездил с ней только потому, что она настаивала на этом. Миша никогда не обещал на ней жениться. После расставания Юля донимала нас сообщениями и угрозами, мы ее везде заблокировали.

Говорят, что и блокировка не помогла. Девушка нашла другой способ донести до них свою позицию: переводила 1 рубль через сбербанк-онлайн и строчила неприятные сообщения.

— Она стала хаять Мишу в интернете. Потом, когда в ВКонтакте нашла его новую девушку, то начала писать угрозы и ей: мол, ходи оглядывайся. Та ее заблокировала и написала заявление в полицию, – возмущается родственник.

Что думает обо всей этой ситуации сам герой ― не известно. Возможно, что он просто занят поиском очередной девушки, которая в идеале не пользуется социальными сетями.

* Имя изменено.