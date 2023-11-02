Пробка из людей собралась в метро Новосибирска

Пробки на дорогах вечером, 2 ноября, плавно перетекли в метро. На станции «Площадь Ленина» оказалось очень многолюдно. Собралась огромная очередь перед турникетами.

― Вестибюль заполнен людьми. Чтобы попасть на платформу, нужно потолкаться и постоять в очереди. Я такого еще не видел, ― рассказал читатель КП-Новосибирск.

Аналогичная обстановка сложилась и на входе в метро «Площадь Маркса». Пассажиры из-за большого потока вынуждены пропускать по несколько электричек, прежде чем получится войти в вагон.

Ранее редакция сообщала, что на дорогах города образовались заторы. Сейчас по данным 2ГИС пробки оцениваются в 7 баллов.